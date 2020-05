Oggi a Cagliari lo spettacolo delle Frecce Tricolori

La pattuglia acrobatica che sta facendo il giro del Paese sorvolerà i cieli sardi. Ecco gli orari e da dove assistere all'esibizione

Di: Redazione Sardegna Live

Le Frecce tricolori stanno sorvolando da alcuni giorni i cieli del Paese regalando lo spettacolo della propria esibizione sugli abitati di tutti i capoluoghi di regione. Oggi, 27 aprile, toccherà a Cagliari e Palermo godere del passaggio della pattuglia acrobatica nazionale. Il passaggio su Cagliari è previsto in mattinata tra le 10.30 e le 11. Sono vietati, ovviamente, gli assembramenti. L'esibizione sarà visibile anche a distanza. Gli aerei voleranno tra il Largo, via Roma e il Poetto.

L'iniziativa nasce in occasione del 74° anniversario della proclamazione della Repubblica. Quella in Sardegna è la terza giornata di una serie di sorvoli che abbraccerà simbolicamente con i fumi tricolori tutta l'Italia, in segno di unità, solidarietà e di ripresa. Gli aerei decolleranno da Rivolto, sede delle Frecce tricolori. Tra le città già sorvolate anche Codogno, prima zona rossa dell'emergenza sanitaria che ha colpito il Paese. In programma anche un passaggio su Loreto, dove ha sede l'omonimo santuario della Madonna protettrice dell'Arma Azzurra.

Il giro d'Italia delle Frecce tricolori si concluderà simbolicamente il 2 giugno, con il sorvolo di Roma in occasione della Festa della Repubblica per la quale, quest'anno, non è prevista la tradizionale parata ai Fori Imperiali. Gli aerei porteranno il tricolore sui cieli della Capitale effettuando alcuni passaggi sulla città durante la cerimonia di deposizione di una corona di alloro all'Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica.

FRECCE TRICOLORI. Le Frecce Tricolori, il cui nome ufficiale è 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, sono la Pattuglia acrobatica nazionale (Pan) dell'Aeronautica militare italiana, nata nel 1961 in seguito alla decisione dell'Aeronautica stessa di creare un gruppo permanente per l'addestramento all'acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti. Con dieci aerei (dal 1982 utilizzano come velivolo gli Aermacchi MB.339 A/PAN MLU con sede operativa presso l'aeroporto di Rivolto a Udine), di cui nove in formazione e uno solista, sono la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo. Il loro programma di volo, comprendente una ventina di acrobazie della durata di circa mezz'ora, le ha rese famose e riconosciute come una delle migliori pattuglie aeree acrobatiche a livello internazionale.