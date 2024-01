Fermato con della droga detenuto di Badu e Carros

Era di rientro da un permesso, quando i cani del nucleo cinofilo hanno fiutato qualcosa

Di: Redazione Sardegna Live

Brillante operazione antidroga condotta dalla polizia penitenziaria dell’Istituto di Badu e Carros, dove un detenuto al rientro dal permesso è stato inizialmente segnalato dai cani del nucleo cinofili e perquisito dagli agenti che avrebbero rivenuto un involucro ben occultato, contenente circa 30 grammi di hashish. A renderlo noto il segretario generale della UIL PA Polizia Penitenziaria della Sardegna Michele Cireddu.

"Dopo il recente sequestro di altri quantitativi di sostanze stupefacenti negli Istituti di Uta e Mamone - afferma -, prendiamo atto con piacere ed orgoglio che anche la polizia penitenziaria di Nuoro mantiene alta l’attenzione per contrastare i tentativi di introduzione di sostanze stupefacenti all’interno dell’Istituto. Proprio ieri abbiamo inviato una missiva indirizzata al capo del personale, al presidente della commissione giustizia, al prefetto ed al provveditore per sollecitare l’invio di un comandante e di un direttore per riorganizzare l’istituto che continua ad attraversare un periodo di estrema e preoccupante emergenza".

"L’operazione condotta brillantemente dai nostri poliziotti, coadiuvati dal nucleo cinofili, riteniamo sia un segnale chiaro ed inequivocabile - prosegye Cireddu - che dimostra che la polizia penitenziaria di Nuoro è presente e lotta per garantire la legalità. Se anche i vertici del Dipartimento dimostrassero la stessa efficienza avremmo un amministrazione all’avanguardia ed il sistema penitenziario sardo vivrebbe una situazione di ordinaria amministrazione. Continuiamo invece a chiedere l’assegnazione dei vertici negli Istituti e continuiamo a denunciare violazioni dei diritti sanciti costituzionalmente, situazioni che nelle altre regioni sono state superate ormai da anni".

"Tutti i livelli della UIL si complimentano con la polizia penitenziaria di Nuoro e con il nucleo cinofili per la brillante operazione messa in atto, auspicando che la professionalità e la capacità operativa dimostrate vengano riconosciute anche dall’amministrazione. L’operazione portata a termine dimostra quanto ribadiamo da tempo - aggiunge -, in ogni Istituto di grandi dimensioni occorrerebbe la presenza costante del nucleo cinofili per contrastare con maggior efficacia la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti".

"La polizia penitenziaria di Nuoro sta rispondendo con caparbietà e spirito di sacrificio nonostante la situazione paradossale che sta subendo e che non merita di certo. Sino ad ora abbiamo ricevuto risposte solo dal prefetto Dionisi che cerca con ogni mezzo di trovare risposte ed interventi da un amministrazione che son ad ora continua a latitare", conclude.