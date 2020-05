Tortolì. L’amministrazione comunale si riunisce per il consiglio

Cinque i punti all’ordine del giorno

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindaco di Tortolì, Massimo Cannas ha convocato il consiglio comunale in seduta straordinaria per venerdì, alle 10,30, nella sede di via Mameli, con tutti gli accorgimenti e le modalità previsti dalla normativa sul contenimento della diffusione del Covid-19.

Cinque i punti all’ordine del giorno:

- Proposta di permuta della Società e-distribuzione S.p.A. per localizzazione e realizzazione di una cabina secondaria di trasformazione MT/BT nella lottizzazione 'Pirisceddas'. Adozione permuta.

- Modifica Regolamento per l'Assegnazione e la Gestione delle Aree Comprese nei Piani per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) approvato con Delibera di C.C. n. 54 del 06/08/2002.

- Discussione sulla gestione, realizzazione ed avvio del servizio di igiene urbana previsto nel Porto di Arbatax e aree adiacenti, come da richiesta di convocazione del consiglio comunale da parte dei consiglieri di minoranza di cui a prot. n. 39145 del 20.11.2019.

- Ragguagli sullo stato e sui tempi di attuazione dei lavori di lastricato lungo il centro storico, in particolare su Corso Umberto, come da richiesta di convocazione del consiglio comunale da parte dei consiglieri di minoranza di cui a prot. n. 39145 del 20.11.2019.

- Audizione Consiglio di Amministrazione del Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra.



La pubblicità della riunione di consiglio comunale sarà garantita da ripresa audio/video della seduta in modalità streaming.