Blitz dei carabinieri. Furti, detenzione e spaccio di stupefacenti: 9 indagati

Nove le persone indagate e altrettante perquisizioni

Di: Redazione Sardegna Live

Scoperto dai carabinieri un fruttuoso traffico di sostanza stupefacente. I carabinieri della tenenza di San Teodoro con la collaborazione dello squadrone cacciatori, delle squadriglie e il 10° Nucleo elicotteri di Olbia, a seguito della vasta operazione sono riusciti a identificare anche i registi.

I militari hanno eseguito nove perquisizioni – in diverse province dell’Isola - nelle abitazioni delle altrettante persone coinvolte. L’operazione ha consentito di sequestrare ulteriore quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina, già pronto per essere immesso nel mercato, nonché tutto l’occorrente per la preparazione e la vendita.

Oltre allo stupefacente i carabinieri hanno rinvenuto un passamontagna e due armi giocattolo alterate per apparire reali “sintomo dell’indole e della sfrontatezza di alcuni degli indagati disposti a tutto per reperire il denaro necessario ad alimentare l’illecito mercato”.