Più casi di violenza domestica durante il lockdown: arriva il supporto per le vittime

Cinque Paesi alleati nel progetto Faircom, c'è anche l'Ateneo Sassari

Di: Redazione Sardegna Live

Cinque Paesi e una strategia per risarcire le vittime di reati sessuali. È Faircom, progetto al quale l'Italia aderisce tramite l'Università di Sassari. Gli altri partner sono Spagna, Grecia, Paesi Bassi e Lettonia, uniti per tracciare nuove linee guida internazionali formando professionisti dei servizi a supporto delle vittime.

Secondo gli studi, la violenza in ambito domestico è aumentata in quarantena. Lo conferma Patrizia Patrizi, responsabile del progetto per conto di Uniss. "Il rischio di violenza domestica è diventato più elevato - spiega - le conseguenze della violenza domestica perdurano nel tempo e investono l'intero sistema relazionale e sociale della vittima". Ecco perché "Faircom informa sui diritti delle vittime, per restituire loro dignità, consapevolezza, autonomia e indipendenza per fa sì che le vittime trovino il coraggio di chiedere aiuto, anche attraverso nuovi strumenti come l'app YouPol per contattare le forze dell'ordine in sicurezza".

Capofila del progetto è l'Università Carlos III di Madrid, la responsabile è la docente Helena Soleto Muñoz. "Il governo spagnolo ha promosso un piano di emergenza per ovviare all'escalation", ma ora servono interventi internazionali. Si studia un sistema di messaggistica istantanea che consenta alle vittime di segnalare le aggressioni in sicurezza. Tra le iniziative in programma anche una campagna di comunicazione per accrescere i livelli di consapevolezza delle vittime e la sensibilizzazione della collettività. "Le informazioni sui diritti delle vittime che diffondiamo attraverso Faircom - conclude la Munoz - sono d'aiuto per chi vive una situazione di violenza".