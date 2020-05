Auto contromano sulla quattro corsie Sassari - Porto Torres

La corsa della vettura ripresa da un automobilista incredulo

Di: Redazione Sardegna Live

Auto contromano per sei chilometri lungo la quattro corsie Sassari - Porto Torres.

La vettura, immessasi sulla ex SS 131 all'altezza dell'hotel Libyssonis, ha imboccato il senso di marcia sbagliato.

Fortunatamente lo sprovveduto conducente non ha incrociato nessuno che procedesse in senso contrario prima di riuscire a riprendere la corretta direzione all'altezza della rotatoria per Ottava.

L'ultimo tratto della folle corsa è stato ripreso da un automobilista incredulo.