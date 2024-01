Auto in fiamme a Nuoro: intervengono i Vigili del Fuoco

L’incendio è divampato in via Biasi

Di: Redazione Sardegna Live

Questa notte, alle ore 01:00 circa, la squadra 1A dei Vigili del Fuoco (della sede centrale) è intervenuta a Nuoro in via Biasi, per un incendio.

L'incendio, per cause da accertare, ha coinvolto solo la parte anteriore di un veicolo. Sul posto sono intervenuti anche polizia e carabinieri.