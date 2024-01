Wonderland resterà aperto a Cagliari fino al 28 gennaio

A seguito del grande afflusso la Famiglia Duville ha deciso di prolungare la sua permanenza

Di: Redazione Sardegna Live

È di pochi giorni la notizia che il lunapark Wonderland, il parco divertimenti della famiglia viaggiante più antica della Sardegna (famiglia Duville), resterà aperto fino al 28 gennaio, nell’area di fronte al Centro Commerciale I Fenicotteri a Santa Gilla.

Questa è la notizia che sta rendendo felici le tante famiglie e i ragazzi del cagliaritano, che hanno trovato nel Wonderland ore di divertimento e tempo da condividere insieme.

La formula vincente sono state le sue 25 attrazioni per grandi e piccini, l’intrattenimento e l’animazione con mascotte e cosplay e la fantastica pista di pattinaggio sul ghiaccio, che ha fatto realizzare nel periodo di presenza numeri record.

Particolarmente contenta, visto il riscontro avuto dai cittadini, è la consigliera Stefania Loi del Comune di Cagliari che afferma: “Come Amministrazione siamo molto soddisfatti e abbiamo riscontrato i frutti, che sta dando la sinergia tra pubblico e privato, per il benessere della collettività. Sono stata personalmente presente e vedere la gioia delle famiglie è stato il più grande dono”.

A seguito del grande afflusso la Famiglia Duville ha quindi deciso di prolungare la sua permanenza sul territorio, così da regalare ed offrire anche nei prossimi giorni, uno spazio di divertimento unico. “Siamo grati alla Città di Cagliari per l’accoglienza dimostrata quest’anno, non ci aspettavamo questo grande successo e siamo felicissimi di poter prorogare” afferma Rossella Duville.

Il Centro Commerciale Fenicotteri sta quindi allargando l’orizzonte passando da centro commerciale, a vero spazio di vita per la comunità. “Continuiamo ad offrire non solo shopping, ma spazi per il divertimento e il benessere. Un doveroso ringraziamento va alla Famiglia Duville e all’Amministrazione comunale” afferma Nadia Mombelli Shopping Center Manager dei Centri Nhood in Sardegna.

Wonderland resterà quindi aperto tutti i giorni con tante sorprese, fino al 28 gennaio, con i seguenti orari: dalle ore 16:00 alle 22:00.