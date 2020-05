Folla ai chioschi dei panini al Poetto

Giovanissimi accalcati e molti senza mascherina

Di: Redazione Sardegna Live, foto Ansa

Il primo weekend del dopo lockdown non ha fatto registrare particolari criticità a Cagliari. I titolari dei locali hanno sistemato correttamente i tavolini consentendo agli avventori di rispettare le distanze anti-Covid. Eppure domenica, intorno alle 20.30, nei pressi del Poetto, al Cavalluccio Marino, sembrava di essere tornati alla fase precedente l'emergenza.

Tantissimi giovani assembrati davanti ai chioschi dei panini. Una preoccupante calca nell'attesa di pagare o ritirare bibite e cibo. Solo alcuni dei presenti erano muniti di mascherina. Come riporta l'Ansa, quando la Polizia municipale era passata in zona per monitorare la situazione l'assembramento non era ancora iniziato.