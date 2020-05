Via vai di giovani in una casa del centro: scoperto il covo dello spacciatore: arrestato un 39enne

I militari hanno sequestrato un grande quantitativo di sostanze stupefacenti

Di: Redazione Sardegna Live

Sono intervenuti in un’abitazione in seguito a una segnalazione. I carabinieri della stazione di Silanus hanno eseguito un blitz in una via del centro abitato di Bosa. La segnalazione parlava di uno strano via vai di giovani e non all’interno di una casa. I militari si sono prima appostati per osservare i movimenti poi sono entrati in azioni. Nel corso della perquisizione i carabinieri hanno trovato e sequestrato oltre 10 chilogrammi di marijuana in boccioli e infiorescenze, 700 grammi di hashish, 100 grammi di cocaina, materiale per il taglio della sostanza stupefacente e per il confezionamento, diversi bilancini di precisione e 6 mila euro in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio. A finire in manette è G.P. incensurato di 39 anni di Bosa.

I militari sostengono che: “L’importante quantitativo rinvenuto di sostanza stupefacente, di diversa tipologia, ha evidenziato come quella in atto fosse una florida e consolidata attività di spaccio nota tra gli assuntori del posto”.

Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. L’udienza di convalida si è svolta in videoconferenza negli uffici del comando compagnia carabinieri di Macomer con la presenza del difensore e l’arrestato, nel rispetto delle regole di settore inerenti le misure di contrasto al fenomeno epidemiologico del covid-19. L’attività di prevenzione e contrasto dell’Arma dei carabinieri proseguirà incessantemente in un delicato ambito che vede coinvolti come assuntori una variegata platea con diverse fasce d’età.