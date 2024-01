Olbia. Scontro tra auto e suv: soccorso in codice rosso un bambino

Oltre al bimbo, nello scontro è rimasta ferita in modo lieve anche la madre

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina, intorno alle 8, un’auto e un suv si sono scontrati in via Sangallo, una strada parallela di viale Aldo Moro, a Olbia. L'utilitaria condotta da una donna con a bordo il figlio di 16 anni, è stata travolta in pieno da un suv: a bordo tre persone, padre, madre e un bambino di sei anni.

Oltre al bimbo, nello scontro è rimasta ferita in modo lieve anche la madre. Illesi invece l'altra donna alla guida della vettura e suo figlio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia e gli agenti della polizia locale, che hanno gestito il traffico molto intenso in quella fascia oraria e vista la presenza nei pressi di un istituto scolastico.

Gli agenti stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità. Forse, alla base dell’incidente, il mancato rispetto di uno stop.