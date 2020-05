Paura sul mezzo sfalcia erba: a bordo si sprigiona un incendio, salvo l’autista

Sul posto 3 squadre dei Vigili del Fuoco

Di: Alessandro Congia

La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Sassari ha ricevuto una chiamata di soccorso per un incidente ad un mezzo speciale per taglio e sfalcio alberi che si è ribaltato con conseguente incendio dello stesso in località Azzanidò.

Sul posto sono state inviate tre squadre del distaccamento di Olbia che prontamente hanno spento l’incendio del mezzo agricolo e il conseguente incendio arbusti sviluppatosi subito dopo l’incidente. Fortunatamente illeso il conducente del mezzo speciale, i rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri di Olbia