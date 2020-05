Zero vittime e zero contagi in Sardegna nelle ultme 24 ore

Un'altra giornata che fa ben sperare

Di: Redazione Sardegna Live

Nessun nuovo caso di coronavirus si è registrato in Sardegna dall'ultimo aggiornamento. Anche il numero delle vittime rimane fermo a quota 129.

Sono i dati forniti dall'Unità di crisi regionale. I contagi dall'inizio dell'emergenza si attestano a 1.356. I tamponi eseguiti in totale sono 50.796.

I pazienti ricoverati in ospedale sono attualmente 54 (tre in terapia intensiva), 191 le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei positivi comprende 902 pazienti guariti (+43 rispetto al dato precedente), e altri 80 che lo sono clinicamente.

Dei 1.356 casi positivi complessivamente accertati, 249 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari, 97 nel Sud Sardegna, 60 a Oristano, 79 a Nuoro, 871 a Sassari.