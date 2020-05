Pienone al Poetto: i bagnanti rispettano le regole

Auto in fila di prima mattina per raggiungere la spiaggia

Di: Redazione Sardegna Live, foto Ansa

Auto in fila già di prima mattina, a Cagliari, per raggiungere la spiaggia del Poetto e gli altri litorali del Sud Sardegna. Ombrelloni correttamente distanziati e bagnanti posizionati a scacchiera fanno tirare un sospiro di sollievo nella prima domenica della Fase 2 dopo il lockdown.

Dal litorale tra Cagliari e Quartu a Calamosca, da Costa Rei a Muravera sino a Solanas. Nessun assembramento registrato e disposizioni anti-Covid rispettate.

Diverse pattuglie della polizia municipale di Cagliari monitorano costantemente la situazione consigliando ai cittadini come comportarsi. Vigili urbani al lavoro in città anche sul fronte dei mercatini domenicali, dei parchi e nelle vicinanze dei centri commerciali. Anche in questo caso non si sono registrati problemi e non sono state elevate sanzioni.