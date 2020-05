Baunei. Tzia Antonia Splandesci spegne cento candeline

“Nata quando l’Italia si riprendeva dalla Spagnola”

Di: Redazione Sardegna Live

La comunità di Baunei in festa per una nuova centenaria. A soffiare su cento candeline è Tzia Antonia Splandesci. La nonnina, nata il 23 maggio 1920, ha ricevuto la visita e un dono da parte dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Salvatore Corrias. “Zia Antonia e le sue 100 primavere – scrive l’amministrazione - Oggi la nostra Comunità festeggia i 100 anni di zia Antonia Splandesci, in un momento particolare dovuto all'emergenza Coronavirus.

Nata quando l’Italia si riprendeva dalla Spagnola zia Antonia ha visto più volte il nostro Paese toccare il fondo e trovare le forze per risollevarsi.

A zia Antonia i nostri più cari auguri con la speranza che la sua forza e la sua tempra siano uno stimolo per superare questo momento difficile. Auguri, auguri”.