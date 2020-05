Polizia locale in campo per monitorare la condotta dei cittadini nel weekend

Qualche assembramento ad Alghero

Di: Ansa

Primo venerdì dopo il lockdown senza troppi scossoni a Cagliari. Il popolo della movida che si sposta per le varie zone del centro ha assiepato i tavolini dei locali, mantenendo le distanze di sicurezza ed evitando gli assembramenti. A vigilare c'erano gli agenti della polizia municipale, ma anche le altre forze dell'ordine. I controlli ci sono stati, ma si è trattato più di una azione informativa e di prevenzione. Qualche rimprovero a chi era troppo vicino, qualche consiglio agli esercenti, ma al momento nessuna sanzione particolare. Polizia municipale al lavoro anche lungo la spiaggia del Poetto. Pattuglie in bicicletta stanno perlustrando tutto il litorale. Al momento nel primo sabato di bel tempo dopo il lockdown la situazione sembra tranquilla. In spiaggia ci sono sopratutto famiglie e gruppi di amici tutti rigorosamente distanziati.

POLIZIA LOCALE SCHIERATA A SASSARI - La movida sassarese supera l'esame delle regole anti-contagio. Nella seconda città della Sardegna per importanza, la prima serata del weekend con gli esercizi pubblici aperti dopo il lockdown non ha registrato problemi o infrazioni. La disciplina degli avventori di ristoranti, bar e locali e la scrupolosa sorveglianza dei gestori ha evitato assembramenti. Locali pieni, tanta gente in giro, soprattutto in piazza Tola, via Torre Tonda, piazza d'Italia e lungo via Roma, ma distanze rispettate grazie anche alla vigilanza della polizia locale, il cui dispiegamento di uomini e mezzi è stato straordinario.

Bene anche a Olbia e Alghero, sebbene nel lungomare urbano della città catalana si sia registrato qualche mancato rispetto dei limiti della distanza interpersonale e delle modalità di fruizione dei servizi di somministrazione di cibi e bevande. In generale, secondo gli amministratori locali del Nord Sardegna "le cose funzionano meglio nei locali che operano al chiuso, su prenotazione, che servono solo o soprattutto le persone sedute ai tavoli e in cui l'età media tende a sollevarsi".