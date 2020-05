Il sindaco di Thiesi, a gran sorpresa, sposa la sua Claudia

È proprio la sposa ad annunciarlo su Facebook

Di: Redazione Sardegna Live

Ha preso una piccola pausa dagli impegni istituzionali e si è comunque recato in municipio. Ma questa volta per questioni private: il sindaco di Thiesi, Gianfranco Soletta, ha sposato a gran sorpresa la sua Claudia Anedda dopo 13 anni di fidanzamento. “Follie al tempo del Covid, Ci siamo sposati. Ecco a voi Mr&Mrs Soletta”, ha scritto la sposa sul suo profilo Facebook. “Ad aspettare il momento perfetto ti rendi conto che di perfetto non c’è nulla ma rischi anzi di perdere del tempo, di non godere di alcune gioie meravigliose come la felicità di chi ti sta intorno, di un uomo quasi novantenne che ti prega di farlo perché sa che la vita non è a tempo indeterminato, di familiari che aspettando quel giorno se ne sono andati”.

Le nozze sono state celebrate in municipio. A sposare la coppia l'assessore ai Lavori pubblici ed amico della coppia Franco Bussu. Con loro anche i due testimoni. La coppia ha organizzato tutto in pochi giorni comunicando la novità solo ai parenti più stretti. “Spero che nessuno si offenda se non è stato avvisato per tempo ma questa volta abbiamo davvero deciso e fatto, abbiamo avvisato solo i nostri genitori e ovviamente i due testimoni e per evitare di dimenticare qualcuno non lo abbiamo detto a nessuno, ci sarà tempo per festeggiare tutti insieme, coronavirus permettendo. Per ora brindiamo virtualmente con tutti voi”, ha scritto la neo sposa.

La notizia in paese si è diffusa velocemente e gli sposi sono stati inondati di messaggi di auguri.