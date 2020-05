L'albero intossicato, con centinaia di siringhe degli eroinomani: è allarme in via Liguria

La denuncia di Valerio Piga, portavoce instancabile di Arrosa Collettivo

Di: Alessandro Congia

Via Liguria, in linea d'aria col Serd della Asl di Cagliari, una zona già monitorata anche dal presidente del Consiglio comunale di Cagliari, Edoardo Tocco, che ha promesso un intervento risolutore.



Questa mattina, invece, anche il sopralluogo del 'sentinellatore' della città, Valerio Piga, Arrosa Collettivo: Non volevo crederci, ma purtroppo è tutto vero. Un albero "intossicato" ed "infilzato" - dice amareggiato Piga - con siringhe usate da gente senza scrupoli con intorno una discarica di boccette, plastica ed altri rifiuti. Tutto questo si trova dentro l'assl di Cagliari tra la via Liguria ed il confine del parco di Monte Claro di Cagliari.

Mi auguro che gli organi competenti intervengano immediatamente per pulire questo scempio e mettere in sicurezza la zona. Ringrazio l'amico Sergio Pau - ha concluso Valerio Piga - che mi ha segnalato ed accompagnato nella zona".