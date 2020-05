Girasole. Ha discusso la tesi in Giurisprudenza dall’aula consiliare del Comune

Alla discussione ha partecipato anche il sindaco

Di: Redazione Sardegna Live

Anche Veronica Murru, come tanti studenti universitari, si è laureata discutendo la tesi, non nell’aula magna della facoltà ma in videoconferenza. La ragazza, che ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, ha scelto come location l’aula consiliare del Comune di Girasole.

Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco del paese Gianluca Congiu che dalla sua pagina Facebook le ha fatto gli auguri: “Auguri Veronica Murru per una vita e una carriera luminosa e piena di soddisfazioni. Ad Maiora”.