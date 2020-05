Nizzi: "A Olbia nessuna spiaggia a numero chiuso"

"Cittadini-controllori su arenili liberi. Accordo con i balneari"

Di: Redazione Sardegna Live

Nessuna spiaggia sarà a numero chiuso nel territorio di Olbia. Basterà il rispetto delle distanze per garantire la sicurezza fra i bagnanti, sanificazione continua e controlli, affidati anche ai cittadini, e possibilità per gli stabilimenti balneari di avere maggiore spazio a disposizione rispetto alle attuali concessioni demaniali. E' la linea del sindaco di Olbia Settimo Nizzi, che ha siglato un accordo con i rappresentanti delle imprese balneari con cui si disciplina la fruizione delle spiagge nella Fase 2. Le regole decise dall'amministrazione comunale riguardano anche gli arenili liberi.

Nell'accordo sono elencati i comportamenti che si dovranno adottate in spiaggia. Sono previsti 10 metri quadri per ogni ombrellone, e 1,5 metri fra le persone; gel igienizzanti all'ingresso degli stabilimenti e indicazioni da seguire per l'utilizzo dei servizi igienici, per i servizi a tavolino e per chi vuole consumare un pasto sotto l'ombrellone.

Nelle spiagge libere vige la regola del "chi prima arriva". Chiunque arrivi deve adeguarsi, per quanto riguarda le distanze, alle persone già presenti. "Siccome gli agenti non possono essere ovunque per controllare il rispetto delle regole - spiega il sindaco -, sta agli stessi cittadini segnalare i casi in cui le norme vengono violate e chiedere l'intervento delle forze dell'ordine". Nizzi ha inviato una richiesta alla Regione per consentire agli stabilimenti balneari di poter usufruire di ulteriori spazi nelle aree demaniali retrostanti le loro strutture.

"Sono contrario alle spiagge a numero chiuso - spiega il primo cittadino - è una misura che la nostra amministrazione non applicherà mai". In tutte gli arenili spiagge installati dei cartelli che indicano i comportamenti corretti da seguire.