Oggi zero contagi, Sardegna sempre più Covid free

Dati incoraggianti dalla Regione

Di: Alessandro Congia

Anche oggi, venerdì 22 magio 2020, contagi zero, come comunicato dall’Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale.

Sono diverse le buone notizie emerse dai dati odierni: le persone in ospedale sono scese a 64, di cui solo 6 in Terapia Intensiva, mentre sono 242 le persone in isolamento domiciliare.

I positivi, in totale, sono poco più di 306. I guariti sono saliti a 922. Sono invece 1356 i casi totali da inizio pandemia nell'Isola, i decessi accertati sono 128. Sono 48.189 i tamponi effettuati, ben 1.394 in più di ieri.