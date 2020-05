E' in isolamento domiciliare ma riapre la pasticceria: denunciato

Chiusura a tempo indeterminato per l'attività

Di: Redazione Sardegna Live

Aveva riaperto la sua pasticceria a Cagliari nonostante fosse in isolamento domiciliare per il coronavirus. Il titolare dell'attività, situata nel quartiere Is Mirrionis, aveva riattivato prima il servizio d'asporto aprendo successivamente al pubblico e lavorando all'interno del locale.

Il controllo dell'Assl e dei carabinieri è scattato in seguito ad alcune segnalazioni. L'uomo è stato così denunciato per aver violato le norme anti-Covid. L'Azienda sanitaria locale, inoltre, ha disposto la chiusura a tempo indeterminato dell'attività commerciale.

"Questa è la conferma che la nostra attività di controllo funziona - ha dichiarato il commissario dell'Ats, Giorgio Steri -. Le maglie sono strette, abbiamo ordinato immediatamente la chiusura".