Tortolì. Asfalto e sistemazione dello sterrato nella strada che porta alla Bau beach e a Perde Mirai

I lavori di riqualificazione delle strade di penetrazione agraria si sono conclusi nei giorni scorsi

Di: Redazione Sardegna Live

Si sono conclusi nei giorni scorsi, a Tortolì, i lavori di riqualificazione di due strade di penetrazione agraria molto trafficate.

Il primo intervento ha riguardato la strada che conduce alla spiaggia Zaccurru conosciuta anche come Bau beach, in località Campiois. È stato posato il manto di asfalto nel primo tratto più usurato e messo in sicurezza tutto lo sterrato ora percorribile in sicurezza. Si è intervenuti anche nella pulizia del canale e della vegetazione circostante.

Si sono conclusi anche i lavori in località Perde Mirai, a sud della cittadina. Una via trafficata dai residenti perché collega il centro abitato con la zona residenziale e i vari terreni agricoli. Anche qui si è intervenuti sulla messa in sicurezza della viabilità sterrata.