Da Reggio Emilia a Cagliari col Covid-19, turista ricoverato al Santissima Trinità

Il soggetto è in costante osservazione

Di: Alessandro Congia

Un turista di Reggio Emilia è risultato positivo al Covid-19. Il soggetto sintomatico, che si trovava in un albergo del cagliaritano, è in Sardegna per motivi di lavoro. Sono state messe in quarantena tutte le persone venute a contatto con il turista (circa 40) e sanificati i locali.

“Dove sono quelli che non vogliono il passaporto sanitario? Non incentiva il turismo? E invece – commenta Alice Marracini, moglie del direttore sanitario del nosocomio di Is Mirrionis - ci dobbiamo prendere noi le conseguenze solo per non far fare i test ai turisti o ai sardi che rientrano per le vacanze? Qualcuno parla di violazione della costituzione perché non possiamo costringere a fare i test. Io non ho parole. O si fanno i controlli prima di prendere un aereo o una nave, o se ne restano a casa. Non abbassiamo la guardia. Si deve tornare a vivere in sicurezza. Spiegatelo sopratutto agli adolescenti. Per la sanità pubblica – conclude Marracini - è più preoccupante la fase 2 rispetto alla prima”.