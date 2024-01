San Vito, colpisce con pezzo di cemento lo sportello bancomat: denunciata

Incastrata dalle telecamere di videosorveglianza

Di: Alessandra Leo

Lo scorso 31 dicembre, con un grosso pezzo di cemento raccolto per terra, aveva colpito violentemente lo sportello bancomat dell'ufficio postale di Castiadas, situato in località Olia Speciosa, secondo i Carabinieri senza nessun ragionevole motivo e forse soltanto per rabbia.

Oggi, 13 gennaio, a San Vito i militari del Radiomobile della locale Compagnia, dopo alcuni accertamenti, hanno denunciato, per danneggiamento aggravato, una ventisettenne di Castiadas, disoccupata, già nota alle forze dell'ordine.

A seguito dell'acquisizione delle immagini registrate dal relativo impianto di sorveglianza, i militari dell'Arma hanno riconosciuto la giovane come autrice del danneggiamento. Le immagini fornite dall'ufficio di Telesorveglianza di Genova delle Poste hanno consentito ai militari dell'Arma, che già ci avevano avuto a che fare, di riconoscere la denunciata.