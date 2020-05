Covid-19. Novità per le attività commerciali e artigianali di Cagliari

Le disposizioni dettate dall’ L’assessore alle Attività produttive del Comune di Cagliari, Alessandro Sorgia

Di: Redazione Sardegna Live

L’assessore alle Attività produttive del Comune di Cagliari, Alessandro Sorgia è intervenuto sulle criticità che stanno affrontando i proprietari e gestori di attività commerciali, sui pubblici esercizi e sulle attività artigianali. “A causa del grave impatto causato dall'infezione da covid-19 sulle attività commerciali, sui pubblici esercizi e sulle attività artigianali, si è ritenuto necessario introdurre delle modifiche regolamentari che consentano alle attività di operare con maggiore facilità e con maggiore ampiezza”.

Alcune tra le novità più importanti che saranno sottoposte all'esame della commissione consiliare competente e poi successivamente del consiglio comunale: si va dalla disapplicazione di norme relative alla procedura Suape che non trovano applicazione nel caso delle concessioni in regime Covid, a disposizioni che consentono di effettuare modifiche, anche sostanziali, degli arredi nelle concessioni, senza dover avviare un nuovo procedimento ed emanare un nuovo provvedimento. Si sospende l'obbligo di redigere una planimetria geo referenziata con un alleggerimento del lavoro dei tecnici. E ancora la sospensione anche dell'obbligo di produrre una documentazione fotografica degli arredi da posizionare nel nuovo spazio richiesto.

“Si pensa – ha detto l’assessore - di facilitare il rinnovo o la modifica della concessione e vengono sospese le norme che stabiliscono termini troppo ampi per il rilascio dei pareri, prevedendo un termine massimo di 15 giorni. È previsto inoltre l'ampliamento delle concessioni oltre i limiti dimensionali attualmente previsti e oltre il rapporto 1a1 superficie interna - superficie esterna a condizione, tuttavia, che tutto ciò non entri in conflitto con le concessioni già esistenti.

Sarà previsto un nuovo limite tra superficie interna e esterna nel rapporto 1a2,5”. Sorgia precisa che: “Sarà eliminato il limite della distanza per l'ubicazione della concessione di suolo pubblico, sarà incrementata l'occupazione delle piazze fino al 50 per cento dello spazio disponibile. Se una stessa area fosse richiesta da più soggetti, essi hanno 5 giorni di tempo per formulare un accordo. Le istanze saranno presentate al di fuori del procedimento Suape, secondo una procedura semplificata, definita dal servizio competente con le finalità della celerità del provvedimento.

La presente delibera sarà portata all'esame della commissione consiliare competente, presieduta da Pierluigi Mannino già lunedì prossimo per il parere di competenza, per poi passare all'esame del consiglio comunale presumibilmente martedì pomeriggio”.

Con successiva proposta di delibera, a strettissimo giro, saranno presentate ulteriori modifiche, attualmente al vaglio dei vari uffici competenti, per verificarne la compatibilità con le disposizioni normative non derogate o sospese: possibilità di lasciare gli arredi all'esterno anche nelle ore notturne, senza quindi dell'obbligo del ritiro serale. Possibilità di concessione dei parcheggi prospicienti le attività produttive per il posizionamento di tavolini e sedie e posizionamento, nelle aree concesse, di strutture facilmente amovibili.Nei prossimi giorni sarà divulgato il modulo da presentare dall'Assessorato attività produttive.