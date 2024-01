Silanus. In casa marijuana e funghi allucinogeni: nei guai 22enne

Operazione antidroga dei carabinieri di Macomer

Di: Redazione Sardegna Live

Un 22enne di Sindia è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Macomer per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella sua abitazione di Silanus i avrebbero rinvenuto, nascosti in uno scantinato, 150 grammi di marijuana e altrettanti di hashish, 8 grammi di funghi allucinogeni, una pressa idraulica e stampi per la lavorazione dello stupefacente oltre a 1.680 euro in contanti.

L'arresto è maturato nell'ambito delle attività di contrasto dello spaccio di droga nel territorio del Marghine, che i carabinieri segnalano in continua crescita.