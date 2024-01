Sassari. Viola il divieto di avvicinamento alla ex: arrestato

Gli agenti intervenuti dopo l'alert del braccialetto elettronico

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di ieri a Sassari, un uomo è finito in manette per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna. Di recente, a seguito delle numerose condotte illecite rivolte alla donna, l’Autorità Giudiziaria aveva disposto nei confronti dell'arrestato il divieto con applicazione del braccialetto elettronico.

Nella giornata di ieri, la Sala Operativa della Questura ha ricevuto un alert dal dispositivo, che segnalava la vicinanza tra i due ex compagni e, pertanto, una Volante dell polizia è stata prontamente inviata nel luogo in cui risultava si trovasse il soggetto.

Giunti immediatamente sul posto, secondo quanto riferito gli operatori hanno sorpreso l’uomo alla guida dell'auto mentre transitava lentamente nelle immediate adiacenze dell’istituto scolastico frequentato dal figlio minore durante l’orario di uscita degli studenti.

Non riuscendo a fornire valide motivazioni a proposito della sua presenza in loco, è stato accompagnato presso gli uffici e tratto in arresto per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Nei suoi confronti, l’Autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari in attesa di direttissima.