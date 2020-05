L'aeroporto di Alghero rimane chiuso, la lettera dei sindaci: "Un errore di valutazione"

I primi cittadini del territorio hanno scritto ai ministri De Micheli e Speranza

Di: Redazione Sardegna Live

I sindaci dei Comuni del nord-ovest chiedono a gran voce la riapertura dell'aeroporto di Alghero, escluso dall'elenco di quelli che potranno riprendere le attività, come disposto dal decreto interministeriale dei Trasporti e della Sanità del 17 maggio.

Gli amministratori di Sassari, Alghero, Castelsardo, Porto Torres, Stintino, Sennori, Sorso e del commissario straordinario di Valledoria, hanno rivolto una lettera ai ministri Paola De Micheli e Roberto Speranza e a tutti i parlamentari espressione del territorio.

"È di tutta evidenza - si legge nella missiva - che il provvedimento assunto appare ingiusto e fortemente penalizzante per l’economia del nostro territorio letteralmente devastata dalle - seppur giuste - misure restrittive conseguenti alla grave emergenza sanitaria nazionale che ci ha colpito, ma dalla quale abbiamo tutti il diritto di uscire con uguali misure di apertura. In particolare, non sono assolutamente né chiare né definite le motivazioni che hanno portato i due ministeri alla scelta di escludere da una iniziale fase di ripartenza del sistema di trasporto aereo una parte importante del territorio sardo e lo scalo del Nord ovest dell’Isola".

"La Regione aveva chiesto al Governo la riapertura dei tre aeroporti isolani, ciascuno dei quali è parte di un vero e proprio sistema integrato di trasporti. L’istanza, tuttavia, inspiegabilmente non è stata recepita. È necessario, pertanto, che in questo momento i nostri rappresentanti in Parlamento, ai quali ci rivolgiamo, si facciano carico del problema e intervengano al fine di raggiungere anche per Alghero lo stesso obiettivo raggiunto con la riapertura di Olbia. È indispensabile che le valutazioni prescindano da schieramenti politici e tengano conto esclusivamente delle necessità del nostro territorio che non possono più essere procrastinate né possono accettare di essere poste in secondo piano per discriminazioni che non hanno senso né hanno avuto motivazioni".

"Il nostro è un accorato appello - conclude il documento - affinché gli onorevoli ministri De Micheli e Speranza ascoltino le richieste, correggendo un errore di valutazione e prospettiva che potrebbe portare ad ancora più gravi conseguenze per tutto il sistema del trasporto aereo della regione e penalizzare oltremodo una parte consistente, sia in termini di popolazione che di valenza economica, della intera Sardegna".