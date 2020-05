Tentato omicidio di Flussio: il giudice respinge la richiesta di scarcerazione per due dei quattro indagati

I quattro avevano messo a segno un’efferata aggressione a colpi di roncola e bastone

Di: Redazione Sardegna Live

Richiesta di scarcerazione respinta. Il tribunale del Riesame di Cagliari, a seguito di richiesta presentata dal difensore di fiducia di due dei quattro indagati accusati di tentato omicidio ai danni di Marcello Zucca, allevatore di Flussio (Oristano) avvenuto lo scorso 6 aprile, ha confermato il provvedimento di detenzione nella casa di reclusione “Salvatore Soro” di Oristano a seguito dell’arresto in flagranza effettuato dai carabinieri della compagnia di Macomer nella stessa giornata dell’aggressione.

In particolare, i giudici del riesame, sulla scorta delle attività integrative d’indagine condotte dai carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della compagnia di Macomer articolate in una precisa ricostruzione della dinamica dei fatti avvenuti nell’agro di Sagama nel verdetto rigettavano la richiesta di sostituzione/annullamento della misura in atto confermando in sostanza il concorso nel reato da parte dei due accusati.

I fatti risalgono a un mese e mezzo fa quando, nelle campagne di Sagama, quattro persone, per motivazioni riconducibili al pascolo di bestiame con difficili rapporti di vicinato, avevano organizzato e messo a segno un’efferata aggressione a colpi di roncola e bastone ai danni dell’allevatore Marcello Zucca. Le indagini, condotte con tecniche tradizionali dai militari operanti hanno permesso di delineare la dinamica dei fatti e rintracciare i responsabili del reato che nel frattempo si erano allontanati dal luogo dell’evento.