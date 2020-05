Scoperto, denunciato e multato a Truncu Is Follas. Gianluca Mandas: “Si sconfigge così il virus dell’inciviltà”

Il vice sindaco ci va pesante contro chi inquina e abbandona rifiuti nelle strade

Di: Alessandro Congia

“Il virus dell’inciviltà, il vero virus che ci farà estinguere, aggiungo giustamente, sarà quello dell’inciviltà e del non rispetto verso l’ambiente che ci circonda. Questa discarica, opportunamente segnalata, è comparsa ieri in località Truncu Is Follas, adesso attueremo il vaccino al trasgressore (infatti è stato beccato). Per lui denuncia penale e sanzione amministrativa”.

Non ci va tanto per il sottile il vice sindaco Gianluca Medas (nella foto in alto), che pubblica un post dal quale emerge l’ignoranza e la maleducazione di un ‘cittadino’ che, convinto di non essere scoperto, ha buttato in una zona periferica del centro abitato davvero di tutto: plastica, legno, ogni genere di masserizia, pensando di farla franca, Nulla di tutto ciò, il responsabile è stato individuato e scatteranno i provvedimenti penali del caso.