Coronavirus: un solo caso e nessun decesso nelle ultime 24 ore

I dati della Regione: + 40 i guariti

Di: Redazione Sardegna Live

Un solo caso in più, registrato nella Città Metropolitana di Cagliari, e nessun decesso nelle ultime 24 ore in Sardegna. Sale dunque a 1.354 il numero dei casi di positività al Covid-19 accertati dall'inizio dell'emergenza in Sardegna. Il numero delle vittime rimane fermo a 126. È quanto rilevato dall'Unità di crisi regionale nell'ultimo aggiornamento.

In totale nell'Isola sono stati eseguiti 44.413 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 80, di cui 9 in terapia intensiva, mentre 261 sono le persone in isolamento domiciliare.

Il dato progressivo dei casi positivi comprende 804 pazienti guariti (40 in più rispetto all'ultimo aggiornamento), più altri 83 guariti clinicamente.

Dei 1.354 casi positivi complessivamente accertati, 249 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari, 97 nel Sud Sardegna, 58 a Oristano, 79 a Nuoro, 871 a Sassari.