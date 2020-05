La morte di Davide, caduto dal trattore: il conducente del mezzo agricolo non aveva nemmeno la patente

Nuovi guai giudiziari per il coetaneo alla guida del mezzo agricolo, tra l’altro nemmeno assicurato

Di: Alessandro Congia

Emergono nuovi particolari sulla morte del 30enne agricoltore di Samassi, Davide Trudu, (nel riquadro della foto, in alto), caduto accidentalmente mentre si trovava a bordo di un trattore, in via Salvo D’Acquisto, alla cui guida c’era un amico. Secondo la ricostruzione sommaria fatta dai Carabinieri che operano per competenza territoriale (Samassi e Sanluri, quest'ultimi coordinati dal Capitano Aldo Meluccio); chi era alla guida del trattore (si tratta dell’allevatore 31enne, Cristian Carta, del posto), non solo non si sarebbe fermato a soccorrere l’amico e avrebbe tirato dritto, ma il mezzo agricolo non era nemmeno assicurato. L’uomo, preso dal panico da quanto era appena successo, si è dato alla fuga, ma è stato poi rintracciato in un casolare dagli stessi Carabinieri.

C’è di più, secondo gli investigatori Carta non aveva mai conseguito la patente: per questo motivo i militari, nel chiudere le indagini, hanno inviato alla Procura della Repubblica un’informativa con gravi indizi di colpevolezza a suo carico: guida senza patente, mezzo agricolo non sottoposto ad assicurazione obbligatoria e sovrannumero di passeggeri a bordo, omicidio colposo stradale ed omissione di soccorso.

La vicenda giudiziaria lascia come risvolto un dolore immenso tra i familiari del povero Davide, parenti e tantissime persone che ben conoscevano il 30enne morto domenica al Brotzu e ben stimato da tutti.