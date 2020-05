False assicurazioni: truffato un algherese

I fatti si riferiscono all’acquisto di una polizza assicurativa per autovettura tramite una trattativa online.

Di: Redazione Sardegna Live

Gli agenti del Commissariato di Alghero hanno denunciato un 48enne di origini napoletane, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, e una donna bresciana di 37 anni, per truffa in concorso.

In questo caso, la vittima, dopo aver visitato dei siti che proponevano offerte vantaggiose, e aver inserito i suoi dati personali e quelli del veicolo da assicurare, è stata ricontattata da un presunto agente che, attirandolo con delle vantaggiose offerte d’acquisto, notevolmente più basse rispetto al valore di mercato, è riuscito a fargli concludere la trattativa.

Precisamente, l’acquisto prevedeva la stipula di due assicurazioni per due autovetture al prezzo di 526 euro.

La vittima ha pertanto proceduto al versamento di un acconto pari a 250 euro su una ricaricabile postpay, ricevendo nel contempo le proposte di polizze risultate poi fasulle.

L’uomo, a distanza di una settimana, non avendo ancora ricevuto la polizze completate, ha deciso di chiamare direttamente alla nota compagnia assicurativa, usata come prestanome dai malfattori, scoprendo di essere stato vittima di un raggiro.

Grazie ai dati acquisiti dalla persona offesa sull’utenza cellulare fornita dal truffatore e degli estremi della carta ricaricabile indicata dal presunto agente assicurativo, il personale del Commissariato P.S. di Alghero è riuscito a risalire agli autori del reato, denunciandoli all’Autorità Giudiziaria per truffa.