La raccolta fondi per un un compleanno? Destinata all’acquisto dei fibrobroncoscopi, ecco il dono fatto al Brotzu

Una bellissima iniziativa per la Chirurgia Toracica di un medico del Businco

Di: Alessandro Congia

Donati 12 fibrobroncoscopi all’Azienda Ospedaliera Brotzu destinati alla S.C. di Chirurgia Toracica. I dispositivi sono stati acquistati col ricavato di una raccolta fondi organizzata, per il suo compleanno, da Alessandro Murenu, un medico che lavora in Chirurgia Toracica all’ospedale Businco Oncologico di via Jenner.

Il post dell’azienda Brotzu

“Sappiamo quanto sia importante in questo periodo di emergenza offrire tutto l’aiuto possibile ai nostri ospedali, nel mio piccolo ho pensato di coinvolgere amici, anche virtuali, per raccogliere attraverso Facebook una somma per acquistare dei dispositivi da affiancare a quelli che usiamo regolarmente in reparto” ha detto Alessandro, medico dal cuore grande. Al tempo dei social funziona anche così, si sparge la voce tra amici e quando la causa è buona i risultati arrivano”.