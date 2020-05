Un’opera in memoria di Davide Trudu, morto caduto dal trattore: un rosario di 150 metri dell’artista Luigi Serra

Sono state posizionate 80 rotoballe di fieno, il video è da brividi

Di: Alessandro Congia

Un dramma assurdo, quello accaduto a Samassi qualche giorno fa, quando l’agricoltore 30enne Davide Trudu cade accidentalmente dal trattore guidato da un amico, battendo violentemente la nuca. Il resto, purtroppo, è un dolore immenso: l’uomo morirà domenica in Rianimazione al Brotzu, lasciando un’intera comunità in lacrime. (in basso, il piccolo Kevin)

Così, l’artista di Villaspeciosa Luigi Serra, ha voluto creare un’opera inedita di tutto rispetto: un rosario lungo 150 metri, fatto interamente con l’utilizzo di ben 80 rotoballe di fieno: con lui anche il figlioletto Kevin, di 9 anni, con la collaborazione (si legge anche nel video), di Chicco Caredda.

Il resto è un breve e toccante frame video che fa venire i brividi, con il rintocco delle campane e l’opera che viene poi ripresa dall’alto, in memoria di un ragazzo ben stimato e conosciuto, prematuramente scomparso in una tragedia davvero atroce.

Video