Entra in un negozio armato di forbici e vandalizza merce e arredi

L'uomo arrestato dagli agenti della municipale

Di: Redazione Sardegna Live

Sarebbe entrato in un negozio di Sassari munito di forbici, distruggendo così merci e arredi del locale. Poi avrebbe minacciato il titolare dell'attività, forse per motivi economici.

E' successo ieri mattina tra via San Carlo e via Sant'Apollinare. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale che ha arrestato il malintenzionato. Nel tentativo di disarmare l'uomo, un agente è rimasto ferito dopo essere stato colpito al volto.

In programma per oggi l'udienza di convalida per direttissima.