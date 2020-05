Ciao Alessandro. Ora balla con gli angeli

Nelle parole del sindaco di Villaurbana Paolo Pireddu il pensiero delle tante persone che lo hanno conosciuto

Di: Redazione Sardegna Live

Ciao Ale,

ti devo chiedere scusa, ma qualsiasi parola mi venga in mente ora è piena di sconforto, tristezza e lacrime.

Vorrei poter trovare conforto in qualche frase di circostanza, ma proprio non ci riesco. Non riesco a pensare che non ci sei più e non riesco a credere che tutto questo sia reale.

Alla tua età avevi tutto il diritto di vivere, di continuare a sognare e a costruire la tua vita.

Le persone che ti amano, e tutte quelle che ti vogliono bene, avevano tutto il diritto di averti a fianco ancora a lungo.

E’ stata una notizia che ci ha devastati e alla quale nessuno voleva credere.

Io ti vedo ancora sorridere, con la forza che riuscivi a trasmettere in tutti noi, pur lottando contro un mostro che sapevi fosse quasi invincibile.

Io ti ho visto tirare fuori il coraggio e la forza che avevi dentro e dimostrarci che la vita va vissuta fino in fondo, sempre.

Ho ancora negli occhi e nel cuore le immagini di ottobre, quando per nulla al mondo ti saresti perso la nostra festa più grande, perché volevi trasmettere ai tuoi amici e a tutte le persone che ti conoscevano la voglia di vivere senza mai arrendersi.

Ci sei riuscito, è stato il più grande esempio di forza, coraggio e dignità che potessimo ricevere e che mai dimenticheremo.

Saresti orgoglioso di sapere quante persone ti vogliono bene e quante persone vorrebbero essere presenti per accompagnarti in questo ultimo viaggio.

A me tocca l’ingrato compito di ricordare a tutti l’assurdità del periodo che stiamo vivendo, che non ci consentirà di poterti stare vicino al momento dell’addio.

Vorrei poter dire a tutti quelli che mi chiamano che si, possono partecipare al funerale, ma no, la realtà purtroppo è diversa.

Le norme ci impongono di non creare assembramenti e la capacità di accoglienza in chiesa è di massimo 45 persone ed è giusto che siano le più vicine a te ad occupare quei posti.

Io ci sarò, a nome di tutta la comunità che rappresento e porterò con me il simbolo di Villaurbana, che si stringe a te e ai tuoi familiari in questo triste momento.

Tante persone ci saranno comunque, lo so, perché nessuna norma può fermare un dolore così grande. Io chiedo a tutti loro di accompagnarti distribuendosi lungo il percorso e mantenendo la distanza di sicurezza gli uni dagli altri indossando la mascherina.

In questo modo sentirai tutta la nostra vicinanza.

Con questo ti saluto, con la più sincera e profonda commozione che porto dentro al cuore.

Noi non ti dimenticheremo mai, ma tu questo già lo sai.

Ciao Ale da tutti noi