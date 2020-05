Le comunità di Mamoiada e Carbonia in festa per i 105 anni di tzia Raffaella Canneddu

La nonnina si era trasferita a Carbonia negli anni Quaranta.

Di: Redazione Sardegna Live

Tzia Raffaela Canneddu spegne 105 candeline. L’arzilla nonnina nata a Mamoiada, negli anni Quaranta si era trasferita a Carbonia dove aveva sposato tziu Michele Carta, originario di Fonni.

L’ultracentenaria ancora lucida e autonoma, si diverte a preparare in casa pane e dolci per le grandi occasioni. Tzia Raffaela (nella foto di Pierino Vargiu – pagina Facebook Centenari di Sardegna) ha brindato con i parenti più stretti e con il calice in mano augura a tutti di raggiungere la sua età.