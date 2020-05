Sardegna, oggi zero contagi nel giorno della ripartenza

E’ la seconda volta che accade, ecco la situazione attuale

Di: Alessandro Congia

Oggi l’ufficio di Crisi Regionale, attraverso l’ufficio stampa della Regione, nel giorno esatto della ripartenza post-lockdown, registra zero contagi: per la seconda volta in pochi giorni anche oggi non registriamo nessun caso di Coronavirus in Sardegna. Restiamo a quota 1353 casi dall’inizio dell’emergenza.

Ma sono tante le buone notizie a partire dai positivi scesi oggi sotto quota 400: sono 380 in tutto. Scendono infatti a 72 le persone in ospedale con sintomi, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 298. Sono invece 10 le persone in terapia intensiva. I guariti sono saliti a 847 mentre i decessi sono 126. I tamponi effettuati sono 43387.

Il decesso

Il numero dei decessi sale però a 126 per un decesso avvenuto il 9 aprile e conteggiato oggi in seguito a un'ulteriore verifica sui dati comunicati. Sul territorio, dei 1.353 casi positivi complessivamente accertati, 248 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari, 97 nel Sud Sardegna, 58 a Oristano, 79 a Nuoro, 871 a Sassari.