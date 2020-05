Covid-19. Nuove disposizioni per i cittadini di Tortolì: firmata l’ordinanza

Restano vietati gli assembramenti

Di: Redazione Sardegna Live

Arrivano le nuove disposizioni per i cittadini di Tortolì. Il sindaco Massimo Cannas ha firmato l'ordinanza numero 26 del 18 maggio 2020 le "Misure di contenimento al diffondersi del Covid19 sul territorio comunale” saranno valide fino al 31 maggio 2020 e sono:

-Sospensione servizio parcheggi a pagamento (stalli blu).

-La chiusura al pubblico degli uffici comunali, centrali e periferici, salvo in caso di urgenza o estrema necessità, per le questioni che non possono essere risolte per via telematica o telefonica, previo appuntamento telefonico (nella seguente fascia oraria: 11/13,30).

L'ordinanza dispone la riapertura di:





- cimitero comunale: sarà consentito l’accesso ai visitatori il martedì, giovedì, sabato, dalle 7 alle 12:30 e dalle 16 alle ore 20. La domenica dalle 7 alle 12.30.

Durante le celebrazioni delle esequie è consentito l’accesso solo all’agenzia funebre, al celebrante e a un numero massimo di quindici persone tra i parenti stretti. Il cimitero resterà chiuso e si dovrà rispettare comunque la distanza di almeno un metro.





Sono riaperti gli ecocentri per la raccolta rifiuti solidi urbani, con gli orari abituali: a Baccasara dal lunedì al sabato dalle 14 alle 18. A Monte Attu dal Lunedì al Sabato, dalle 10 alle 13. Isola Ecologica di via San Gemiliano aprirà lunedi e sabato dalle 14 alle 17 e domenica dalle 8 alle 14. Infine l’isola ecologica in Località Muscì aprirà sabato e domenica dalle 10 alle 13.





Al parco la Sughereta l’accesso sarà consentito ai visitatori nei giorni feriali e festivi, secondo i seguenti orari: dalle 7 alle 12 e dalle 16 alle 20. Sarà utilizzato il solo varco sul lato del viale Europa, con limitazione degli accessi fino a 80 persone. L'accesso ai parchi e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. All'interno dei parchi, è consentito svolgere individualmente passeggiate e, dove gli spazi e la presenza delle altre persone lo consentano, attività motoria e corse a piedi, mantenendo la prescritta distanza interpersonale di almeno due metri. I fruitori dei parchi dovranno avere a disposizione dispositivi di protezione delle vie respiratorie, da utilizzare in caso di necessità.





Si ribadisce (ai sensi del DPCM 17 maggio e dell’Ordinanza n. 20 – n. 22 – n. 23 del Presidente della Giunta Regionale) l’obbligo per chiunque acceda nei luoghi pubblici di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e indossare mascherina.

Sono vietati gli assembramenti e deve comunque essere garantita la distanza interpersonale di almeno un metro. Il mancato rispetto delle presenti misure di contenimento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, se commesso mediante l’utilizzo di un veicolo, comporta l’aumento della sanzione di un terzo.