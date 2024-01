Iglesias. Sospettato di attentato incendiario aggredisce i poliziotti

Era stato scortato in caserma per delle verifiche, quando avrebbe iniziato a comportarsi in maniera violenta e minacciosa

Di: Redazione Sardegna Live

Nella notte del 4 gennaio, durante i consueti servizi di controllo del territorio gli agenti del Commissariato di Iglesias hanno notato un’auto in fiamme in una via del centro cittadino. Il rogo, domato immediatamente dal tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, ha comunque distrutto il veicolo, arrecando danni anche alla facciata dell’edificio dove era posteggiata l’auto.

I poliziotti hanno acquisito le immagini delle videocamere presenti intorno all’edificio, grazie alle quali sono riusciti ad individuare un 27enne originario del posto, che pochi minuti prima si aggirava attorno al veicolo in fiamme. Il giovane, già noto alle Forze dell’Ordine per altri precedenti, è stato raggiunto dagli agenti nella sua abitazione, dove sarebbe stato rinvenuto nel tavolo materiale d’innesco infiammabile.

A seguito di quanto accertato dai filmati e da quanto rinvenuto sul posto, il 27enne è stato accompagnato presso gli uffici del Commissariato di Iglesias, dove avrebbe assunto un atteggiamento violento e minaccioso nei confronti degli operatori.

Il ragazzo è stato quindi arrestato in flagranza per l’ipotesi di reato di danneggiamento seguito da incendio e resistenza a pubblico ufficiale. Successivamente all’udienza di convalida, il gip ha disposto l’arresto accogliendo i termini a difesa.