Carambola di auto sull’Asse mediano, 7 veicoli coinvolti: ci sono feriti

Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia municipale e il 118

Di: Alessandro Congia

Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta nel primo pomeriggio di oggi sull'Asse Mediano di scorrimento (131 dir) all'altezza del quartiere Genneruxi, direzione Cagliari Poetto, per un incidente stradale dove, per cause ancora da accertare, sono rimaste coinvolti sette veicoli.

Una persona all'interno di un'autovettura è rimasta ferita, soccorsa e trasportata in ospedale dagli operatori invitati dal servizio di emergenza del 118, due le ambulanze intervenute. Gli operatori del 115 hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e della sede stradale, sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Cagliari per la viabilità stradale, gli accertamenti e i rilievi di legge.