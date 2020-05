Paga al bar di fiducia i caffè non consumati durante il lockdown

Già virale il gesto di solidarietà e incoraggiamento per la riapertura delle attività

Di: Redazione Sardegna Live

E' divenuto subito virale il post pubblicato questa mattina sulla pagina Facebook del Shabby Shine Caffè di via Ciusa, a Cagliari, che racconta il bel gesto di solidarietà di una cliente abituale.

Due banconote per un totale di settanta euro e un messaggio alle titolari: "Care Jessy e Cinzia, un grandissimo augurio fatto col cuore per la riapertura del mio bar preferito! Questo è il mio piccolo sostegno, fatto col cuore, come se per i mesi di marzo e aprile mi fossi presa un caffè al giorno. Speriamo che passi tutto in fretta. Con tanto affetto".

Le destinatarie del messaggio hanno commentato. "Come non commuoversi, arriva una tua cara amica e cliente da 5 anni e ti poggia sul banco questo... ha pagato tutti i caffè che non ha preso in questi mesi. La nostra è una famiglia allargata, i nostri clienti sono come la nostra famiglia... grazie di cuore, vi siete preoccupati tutti. E grazie di cuore a te per questo gesto ! In bocca al lupo a tutti".