L’ex terrorista Cesare Battisti resta in carcere, il No dei giudici per i domiciliari

La richiesta di essere scarcerato per il timore del Coronavirus

Di: Alessandro Congia

Niente domiciliari per Cesare Battisti. Lo hanno deciso i giudici del Tribunale di Sorveglianza di piazza Repubblica di Cagliari che hanno di fatto rigettato l’istanza dell’ex terrorista che sta scontando l’ergastolo nel carcere di Oristano (in isolamento di alta sicurezza), dopo l’estradizione in Italia avvenuta un anno fa.

I suoi legali avevano presentato richiesta per beneficiare delle misure alternative al carcere (ai domiciliari a casa dei parenti, nel Lazio ), motivandola col fatto che il loro assistito, soffrendo di diverse patologie, sarebbe molto a rischio in caso di contagio da Covid-19.