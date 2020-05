Padre Paolo Contini celebra la messa dopo la mezzanotte, fine lockdown con i fedeli. VIDEO

Un gesto davvero singolare e molto apprezzato nella parrocchia Beata Vergine Immacolata

Di: Alessandro Congia

Lui non è solo un sacerdote moderno, che ama anche i social come mezzo di comunicazione con i suoi fedeli, come tanti altri uomini di Chiesa, ma la sua iniziativa singolare e davvero molto apprezzata dai suoi concittadini, è stato un modo di ricominciare a ritrovarsi insieme, in parrocchia.

E così è stato, allo scoccare della mezzanotte, all’interno della chiesa Beata Vergine Immacolata, si è celebrata la santa messa: con tutte le precauzioni necessarie anti-Covid 19, mascherine, gel igienizzante all’ingresso e con tanto di distanziamento sociale.

Ritrovarsi nella fede, nella preghiera, in tempo di pandemia e di rinascita, la fine del lockdown è anche questo, come accedere in un luogo di culto come il varcare la soglia della speranza, della ripresa. Padre Paolo Contini è un parroco molto amato e seguito, all’interno della chiesa tutto era stato preparato per l’occasione, con i banchi eliminati che hanno fatto spazio alle sedie, distanziate, fino al momento della Comunione che è stata condivisa senza nessuna persona in fila ma con il sacerdote che è passato tra le sedie a distribuire l’Eucarestia.

Una cerimonia semplice, ma molto sentita in un momento particolare in cui anche essere ‘distanti’ per le precauzioni anti-virus significa però anche condividere fede, preghiera, coraggio e positività.

