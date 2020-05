Bortigiadas. Negativi tutti i tamponi per ospiti e gli operatori della casa anziani

Il sindaco avverte: "I tamponi fotografano un momento. Bisogna continuare con prudenza e con le stesse regole che ci siamo dati finora”

Di: Redazione Sardegna Live - Foto d'archivio

Stamattina l’ATS ha comunicato al Comune di Bortigiadas l’esito dei tamponi per Covid19 effettuati mercoledì scorso agli utenti e agli operatori della Casa Alloggio per Anziani.

“Tutti i tamponi hanno dato esito negativo e di questo siamo molto felici anche perché le misure di contenimento attivate dal Comune e dalla Cooperativa sono state efficaci”. È il commento del sindaco Emiliano Deiana che però avverte: “I tamponi fotografano un momento. Bisogna continuare con prudenza e con le stesse regole che ci siamo dati finora”.

“Stiamo preparando anche uno spazio sicuro per incontri protetti e senza contatti fra pazienti e parenti: ci stiamo lavorando”, fa sapere il primo cittadino.

“Per ora ci godiamo questa notizia positiva che però non ci induce ad abbassare la guardia. Da parte dell’Amministrazione Comunale un sincero ringraziamento alla Cooperativa che gestisce la struttura, agli operatori (neanche loro devono abbassare la guardia!) e ai nostri cari anziani ospiti. Un ringraziamento non formale all’Esercito che grazie al lavoro del Sottosegretario alla Difesa Calvisi sta supportando la Regione Sardegna in questa difficile fase e all’ATS”, conclude Deiana.