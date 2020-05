Incidente in bici nella foresta del Marganai, interviene l'elisoccorso

L'uomo è precipitato fratturandosi la spalla

Di: Redazione Sardegna Live

Brutto incidente per un ciclista nella foresta del Marganai, nel territorio di Iglesias. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso per soccorrere l'uomo precipitato in un punto difficile da raggiungere. Il malcapitato si è procurato una frattura alla spalla.

La pattuglia del corpo forestale di Iglesias, giunta per prima, ha allertato l'elicottero che è decollato dalla base operativa di Cagliari giungendo in zona in quindici minuti.

Il ciclista è stato trasportato all'ospedale Sirai di Carbonia.