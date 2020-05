Gli organi di Davide Trudu salveranno altre vite umane: il suo amico è stato denunciato dai Carabinieri

I militari indagano sull’episodio, il conducente del trattore è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso

Di: Alessandro Congia

La mamma di Davide Trudu, (nella foto), il 30enne agricoltore morto quest’oggi al Brotzu di Cagliari dopo la caduta dal trattore, ha acconsentito alla donazione degli organi: l’uomo era ricoverato da ieri sera in Rianimazione dopo aver battuto violentemente la nuca per la caduta dal mezzo agricolo, ma le sue condizioni purtroppo si sono aggravate e i medici del nosocomio cagliaritano non sono riusciti a salvargli la vita.

Nel frattempo, i Carabinieri della locale stazione di Samassi, assieme ai colleghi della Compagnia di Sanluri, hanno formalmente denunciato l’amico di Davide, che guidava il trattore: per lui l’accusa è di omicidio stradale e omissione di soccorso in quanto, sembrerebbe che al momento della terribile e fatale caduta del 30enne, non si sarebbe fermato in suo aiuto ma avrebbe proseguito la sua corsa col mezzo agricolo per poi essere rintracciato dopo l’incidente dagli stessi militari operanti.

A Samassi la morte di Davide ha lasciato tutti nel profondo dolore: il 30enne, tra l'altro, era solito partecipare annualmente in sella al suo cavallo alla processione di Sant’Isidoro.