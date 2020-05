Incendio in un’abitazione: distrutto il soggiorno

Le fiamme avevano già avvolto gli arredi e solo l’intervento delle squadre ha evitato che si propagassero nelle altre stanze.

Di: Redazione Sardegna Live

La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata nella tarda mattinata di oggi. I pompieri di Siniscola sono intervenuti in una villetta in via dante a Budoni per domare l’incendio che si era sviluppato nel salotto di casa. Le fiamme avevano già avvolto gli arredi e solo l’immediato intervento delle squadre ha evitato che si propagassero nelle altre stanze.

L’area è stata bonificata e messa in sicurezza. Dalle prime verifiche l’incendio sembrerebbe di natura accidentale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i barracelli. Fortunatamente non ci sono feriti